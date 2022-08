Flugverkehr : Trotz Ryanair-Streik: Nur geringe Störungen in Spanien

Trotz Ryanair-Streik: Nur geringe Störungen in Spanien

Madrid Das Bodenpersonal von Ryanair fordert von ihrem Arbeitgeber die Einhaltung „grundlegender Arbeitsrechte“. Bis dies umgesetzt ist, soll gestreikt werden - und das vielleicht sogar bis Januar 2023.

Der Auftakt des für mehrere Monate geplanten Streiks des Kabinenpersonals der Billigairline Ryanair hat den Flugverkehr in Spanien nur geringfügig gestört. Am Montag seien in Folge des Ausstandes zehn Flüge ausgefallen, teilte die Gewerkschaft USO mit.