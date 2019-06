Streit um illegale Migration : Trump-Berater relativiert Notwendigkeit von Mexiko-Zöllen

US-Präsident Donald Trump und Wirtschaftsberater Peter Navarro (r) im Weißen Haus in Washington. Foto: Evan Vucci/AP/Archiv.

Washington Washington (dpa) - Donald Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro hat kurz vor einem hochrangigen Treffen mit einer mexikanischen Delegation in Washington die Notwendigkeit von Zöllen gegen den Nachbarn relativiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Wir glauben, dass diese Zölle möglicherweise nicht in Kraft treten müssen, weil wir die Aufmerksamkeit Mexikos haben“, sagte Navarro dem Sender CNN am Mittwoch. Voraussetzung sei unter anderem, dass Mexiko seine Asylpolitik ändere und Asylsuchende nicht mehr in die USA weiterreiche, sondern in Mexiko behalte. Ferner müsse die mexikanische Südgrenze in Richtung Guatemala besser gesichert werden.

Am Nachmittag (Ortszeit) wollen sich in Washington US-Außenminister Mike Pompeo, sein mexikanischer Amtskollege Marcelo Ebrard sowie weitere hochrangige Vertreter beider Seiten treffen, um über die Verhinderung von Zöllen zu beraten. Präsident Donald Trump hatte angekündigt, vom kommenden Montag an Zölle in Höhe von fünf Prozent auf alle Warenimporte aus dem Nachbarland zu verhängen, sollte es bis dahin nicht zu erheblich vergrößerten Anstrengungen für die Grenzsicherung seitens Mexiko gekommen sein.

Navarro sagte bei CNN, Mexiko müsse auch die eigentlich geplanten Checkpoints für Flüchtlingskarawanen aus dem Süden im Inland verstärken. Die Kontrollpunkte seien eingerichtet worden, um Flüchtlingstransporte zu stoppen. Wegen Korruption einzelner Beamter funktioniere dies aber nicht ausreichend.

Im US-Kongress regt sich indessen parteiübergreifend Widerstand gegen die von Trump geplanten Strafzölle. „Das ist keine Art, einen Freund zu behandeln“, sagte die Sprecherin des US-Abgeordnetenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, im Kapitol in Washington. „Das ist keine Art, mit Migration zu verfahren, und es ist keine Art, mit den humanitären Bedürfnissen an der Grenze umzugehen.“ Der republikanische Präsident will Mexiko mit Strafzöllen dazu zwingen, die illegale Migration durch das Land in die USA zu stoppen.

Nancy Pelosi: „Das ist keine Art, mit Migration umzugehen.“ Foto: J. Scott Applewhite/AP.

Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Foto: U.S. Custome and Border Protecti/AP.

Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard reist zu seinem amerikanischen Amtskollegen Mike Pompeo. Foto: Pablo Albarenga.