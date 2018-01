später lesen Entlastung der Meerenge Türkei plant Baubeginn für Kanal neben Bosporus in 2018 FOTO: Yui Mok FOTO: Yui Mok Teilen

Die türkische Regierung will nach eigenen Angaben in diesem Jahr mit dem Bau eines neuen Kanals zwischen dem Schwarzen und dem Marmarameer in Istanbul zur Entlastung des Bosporus beginnen. dpa