Tourismus Tui erwartet starke Nachfrage in Herbstferien

Der weltgrößte Reisekonzern Tui erwartet eine starke Nachfrage in den bevorstehenden Herbstferien. „Der Herbst gewinnt dazu“, sagte Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. „Viele Gäste möchten den Sommer verlängern.“ Der Badeurlaub fange früher im Jahr an und dauere länger.