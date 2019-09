Digitalisierung : Austausch auf Augenhöhe: Erstes Tri-Lux BarCamp

Trier Über 300 Teilnehmer sprechen über Digitalisierung.

Ein Barcamp? Was ist das? Die erste Assoziation ist völlig falsch, denn es handelt sich nicht um ein Trainingslager für Cocktailmixer! Ein Barcamp ist eine Mischung aus Konferenz und Workshop, allerdings ohne klassischen Leiter. Zwei Tage lang fand am Campus Gestaltung der Hochschule Trier am Paulusplatz das erste Trierer Barcamp zum Thema Digitalisierung statt.