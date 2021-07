Nahrungsmittel : Lohnplus für Pizzabäcker und Sekthersteller

Trier Nudeln, Pizza oder Sekt: Ohne Nahrungsmittel geht nichts. Die Beschäftigten erhalten ein Lohnplus. Warum sich die Gewerkschaft nur zum Teil freut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Schwadorf

Jerome Frantz ist ein Gewerkschaftssekretär der klaren Worte. Schon im TV-Interview zur Lage der Beschäftigten in der Gastronomie der Region Trier hat er vor wenigen Tagen als Repräsentant der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kritisiert, dass er mit der Wertschätzung der Arbeit der Beschäftigten seiner Branche durch viele Chefs nicht zufrieden ist. So ähnlich ist es nun auch mit dem neuen Tarifabschluss in der Nahrungsmittelindustrie. „Teilweise sind die Tarifverhandlungen konfliktreich verlaufen, teilweise gab es Verzögerungen, selten kamen wir gut voran“, sagt er.

Dennoch: Die Branche hat einen neuen Tarifaubschluss mit bis zu fünf Prozent mehr Lohn. Allein in der Region arbeiten in Lebensmittelbetrieben und Wein- und Sektkellereien laut Gewerkschaftsangaben rund 7000 Beschäftigte in 172 Betrieben (siehe Info).

Info Daten aus der Nahrungsmittelindustrie Nach den Berechnungen der Arbeitsagenur arbeiten in der Lebensmittelbranche in der Region Trier 6622 Menschen in 172 Betrieben. Derzeit vertritt die Gewerkschaft rund 2200 organisierte Mitglieder. Die Ernährungswirtschaft gilt als viertgrößter Industriezweig Deutschlands mit mehr als 550 000 Beschäftigten. In Rheinland-Pfalz beschäftigt die Branche laut Arbeitsagentur knapp 30 000 Menschen in 1200 Betrieben. Zu den Firmen, die in der Region Trier produzieren, zählen unter anderem Dr. Oetker (Wittlich), die Weinkellerei Peter Mertes (Bernkastel-Kues) und die Sektkellerei Schloss Wachenheim (Trier).

Demnach steigen die Löhne in der Lebensmittelindustrie, in der Produkte wie Tiefkühlpizzen hergestellt werden, um insgesamt fünf Prozent: rückwirkend zum 1. Mai um 2,5 Prozent – im kommenden Jahr gibt es ein weiteres Plus von noch einmal 2,5 Prozent, teilt die NGG mit.

Zudem bekommen die Beschäftigten im Juli eine Corona-Prämie in Höhe von 210 Euro, Auszubildende 105 Euro.

Die Einkommen in den rheinland-pfälzischen Sektkellereien, Brennereien und Spirituosenbetrieben erhöhen sich rückwirkend zum 1. April 2021 um 4,7 Prozent in zwei Stufen.

Das gilt auch für die Ausbildungsvergütungen in der Sekt- und Spirituosenherstellung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Weinkellereien erhalten insgesamt 4,8 Prozent mehr Geld, wobei besonders Beschäftigte in den unteren Lohngruppen, wie Lagermitarbeiter und Staplerfahrer, kräftig profitieren, sagt Frantz.

Er ist sicher: „Vom Einkauf der Rohstoffe über die Produktion bis hin zur Logistik – ohne den Einsatz der Beschäftigten in der Ernährungsindustrie wäre die Versorgung der Bevölkerung während der Pandemie und derzeit nicht gesichert. Jetzt wird diese Arbeit deutlich besser bezahlt“, ist er zufrieden. Allerdings habe das Thema Corona alles überlagert, so dass ein echter Arbeitskampf nicht möglich gewesen sei. Viele Betriebe, vor allem die Wein- und Sekthersteller, haben nachweislich in der Pandemie nicht gelitten“, sagt Jerome Frantz. Da wäre „rein wirtschaftlich auch noch mehr gegangen“.