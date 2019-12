Bis einschließlich Neujahr : Ufo ruft Germanwings-Flugbegleiter für Montag zum Streik auf

Lufthansamaschinen auf dem Gelände des Flughafen Frankfurt. Foto: Silas Stein/dpa.

Frankfurt/Main Für Passagiere der Lufthansa könnte das Jahresende stressig werden. Die Kabinengewerkschaft Ufo will heute ankündigen, wann sie in den nächsten Tagen zum Streik aufrufen will.

Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiter der Lufthansa-Tochter Germanwings für den kommenden Montag (30. Dezember) zu einem dreitägigen Streik aufgerufen.