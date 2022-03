Börse in Frankfurt : Ukraine-Krieg und Firmenausblicke belasten den Dax

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat am Dienstag seine Verlustserie unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine fortgesetzt. Dabei belasteten den deutschen Leitindex auch hohe Kursverluste bei bisherigen Corona-Profiteuren wie Zalando und Hellofresh, deren Ausblicke enttäuschten.

Bis zum Mittag weitete der zunächst noch mit moderaten Abschlägen gestartete deutsche Leitindex seine Verluste deutlich aus. Zuletzt stand ein Minus von 2,07 Prozent auf 14.162,21 Punkte zu Buche. Damit rückt auch die Marke von 14.000 Zählern wieder näher, unter die der Dax direkt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine in der vergangenen Woche gefallen war.

Rüstungsaktien bleiben gefragt

Rüstungsaktien blieben weiter gefragt. Rheinmetall-Anteile verteuerten sich an der MDax-Spitze um mehr als acht Prozent. Am Vortag hatten sie angesichts der geplanten Milliardeninvestitionen in die Ausrüstung der Bundeswehr um fast ein Viertel zugelegt.