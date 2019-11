„Autogipfel“ im Kanzleramt : Umbruch in der Autobranche: Spitzentreffen mit der Kanzlerin

Berlin Elektromobilität, Zukunft von Jobs, autonomes Fahren: Bei einem „Autogipfel“ wollen Politik und die Branche über zentrale Fragen beim Umbruch der deutschen Schlüsselindustrie beraten.

In einem„Masterplan Ladeinfrastruktur“der Bundesregierung wird als Ziel definiert, dass Autofahrer E-Autos künftig in ganz Deutschland schnell aufladen können und nicht warten müssen. „Damit Deutschland auch weiterhin führende Automobilnation bleibt, müssen Politik und Industrie Hand in Hand an der schnellen Verbreitung von Elektrofahrzeugen arbeiten“, heißt es n dem Plan.