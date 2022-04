Tourismus : Umfrage: Deutsche Urlauber wollen wieder ins Ausland

München Während den Corona-Jahren 2020 und 2021 haben viele Menschen in Deutschland ihren Urlaub im Inland verbracht. Nun zieht es einer Umfrage zufolge wieder mehr Menschen in die Ferne.

Das hat eine am Mittwoch veröffentlichte Yougov-Umfrage ergeben. Auftraggeber war der bayerische Freizeitbekleidungs-Hersteller Schöffel in Schwabmünchen.

Demnach wollen 34 Prozent der 2029 Befragten ihren Urlaub in Europa verbringen, 10 Prozent im außereuropäischen Ausland. Insgesamt 48 Prozent antworteten, dass sie ihren Haupturlaub in der eigenen Heimatregion oder jedenfalls in Deutschland verbringen wollen. Die Umfrage war demnach repräsentativ, allerdings wurden laut Schöffel ausschließlich „Outdoor-Begeisterte“ gefragt - also Menschen, die wandern, radeln oder sich anderweitig gern an der frischen Luft bewegen.