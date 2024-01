Wohnen Umfrage: Immobilienkrise dauert 2024 an

„Langsam verdichten sich die Zeichen einer Bodenbildung am Immobilien-Investmentmarkt. Die Krise überwunden haben wir allerdings noch nicht“, sagte EY-Studienautor Florian Schwalm. Man sei noch nicht am Ende der Preiskorrektur, die Talsohle werde wohl erst Ende des Jahres durchschritten. Hoffnung machten die zuletzt gesunkenen Kreditzinsen und die hohe Nachfrage nach Wohnungen gerade in Städten.