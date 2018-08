später lesen Mehr als 50 Beschuldigte Umsatzsteuerkartell aufgeflogen - Betrug im größten Stil FOTO: Paul Zinken FOTO: Paul Zinken Teilen

Berliner Ermittler haben nach Angaben der Staatsanwaltschaft das deutschlandweit größte bekannt gewordene Umsatzsteuerkartell zerschlagen. Mehr als 50 Beschuldigte sowie mehr als 50 Firmen sollen am Handel mit Kupfer am Fiskus vorbei beteiligt gewesen sein, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. dpa