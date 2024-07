Umstrittenes Energieprojekt Umweltschützer blockieren weiter Erdgasbohrung auf Nordsee

Etwa 20 deutsche und niederländische Aktivisten hatten am Dienstag bei der geplanten Bohrstelle das schwimmende Protestcamp verankert und protestieren für den Schutz des Wattenmeeres. Das niederländische Energieunternehmen One-Dyas will dort nach Erdgas bohren. Nachdem Gerichte grünes Licht gegeben hatten, will das Unternehmen in dieser Woche die Plattform installieren. Ab Dezember soll dann Erdgas produziert werden.