Fluggesellschaft Ungelöste Tarifkonflikte: Neue Streikgefahr bei Lufthansa

Außerdem müssen sich Passagiere der Lufthansa auf neuerliche Streiks in einem weiteren Tarifkonflikt bei der Airline einstellen. Die Gewerkschaft Ufo erklärte die Tarifverhandlungen für rund 18.000 Kabinenbeschäftigte für gescheitert. Sie rief ihre Mitglieder auf, in einer Urabstimmung ab kommender Woche bis 6. März über Streiks zu entscheiden. Die Lufthansa habe in einem weiteren Spitzengespräch kein ausreichendes Angebot vorgelegt, teilte die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) in Frankfurt mit.