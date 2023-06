Soziales Union und Linke kritisieren Pläne für preiswerte Wohnungen

Die Linken-Abgeordnete Caren Lay kritisierte, dass Geywitz nur Eckpunkte und noch keinen Gesetzentwurf vorlegte. So werde das mit der Einführung noch in dieser Legislatur nichts, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Noch in diesem Jahr muss ein Gesetz beschlossen und ein Förderprogramm von 20 Milliarden Euro jährlich aufgelegt werden“, forderte Lay.