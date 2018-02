Unitymedia legt deutlich zu

Trotz zeitweiser Technikprobleme steigen die Kundenzahlen weiter. Reinhard Kowalewsky

Der in NRW dominierende Kabel-TV-Anbieter Unitymedia legt bei schnellen Internetanschlüssen weiter zu. Obwohl eine schlecht vorbereitete Senderumstellung vergangenes Jahr für viel Ärger bei den Kunden sorgte, gewann Unitymedia 229.000 Internet- , Telefonie- und TV-Abos hinzu. Der Umsatz ging trotz harter Preiskämpfe um vier Prozent auf 2,4 Milliarden Euro nach oben.

Der durchschnittliche Umsatz pro Kunde und Monat erhöhte sich im abgelaufenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um rund 3,4 Prozent auf 25,30 Euro. Das gelang vorrangig, weil immer mehr Kabel-TV-Kunden Internet und Telefonie als Zusatzoption buchten.

Dabei profitiert Unitymedia davon, mit einem maximal möglichen Übertragungstempo von 400 Megabit/Sekunde für sehr viele Kunden deutlich schnellere Online-Anschlüsse als die Telekom und Vodafone (in NRW) anbieten zu können. Vorstandschef Lutz Schüler sagt: "Die gebuchte Internetgeschwindigkeit unserer Kunden hat sich in den letzten drei Jahren fast verdoppelt. Sie liegt jetzt durchschnittlich bei 101 Megabit/Sekunde."

Zwei Wachstumssegmente will das Unternehmen in den nächsten Jahren stärker erschließen: So sollen erstens Geschäftskunden deutlich mehr angesprochen werden. Das Geschäft mit dieser Klientel, die häufig besonders teure Verträge bucht, sei vergangenes Jahr um 51 Prozent gestiegen, berichtete Unitymedia.

Zweitens will die Firma neue Gebiete und Straßen erschließen, was auf teure Baumaßnahmen hinausläuft. Es sei aber bereits gelungen, in den vergangenen drei Jahren rund eine halbe Million bisher unterversorgte Haushalte an das Netz anzuschließen.

Nicht äußern wollte sich das Unternehmen bei einer Telefonkonferenz zu dem Gerücht, es könnte bald an Vodafone verkauft werden.