Weiterbildung : Berufsbegleitendes Studium für Pflege und Gesundheit

Trier () Pflege und Gesundheitsversorgung gewinnen immer mehr an Bedeutung, qualifizierte Fachkräfte sind händeringend gesucht. Die Universität Trier bietet auf diesem Gebiet im kommenden Wintersemester den neuen Master-Studiengang „Interprofessionelle Gesundheitsversorgung“ an, der auch berufsbegleitend absolviert werden kann.

Das Studienangebot richtet sich an Interessierte, die in unterschiedlichen Bereichen einen Bachelor-Abschluss erworben haben: in Pflege- und Gesundheitswissenschaften, Pflegepädagogik, Psychologie, Medizin, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Hebammenwissenschaft oder Heilerziehungspflege.