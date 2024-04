Arbeit Unternehmen offen für Bewerbungen mit KI

In einigen Unternehmen läuft auch die Sichtung der Unterlagen bereits KI-gestützt, so etwa bei Siemens und BASF, auch wenn die finale Einstellungsentscheidung immer ein Mensch treffe. Die Entwicklung ist jedoch nicht am Ende. So setzt Sartorius für Bewerbungsgespräche in den USA seit fünf Jahren ein Videotool ein, bei dem die Bewerber zehn Fragen beantworten. „In der Zukunft ist es denkbar, die Antworten in einem ersten Schritt mithilfe von KI auszuwerten“, sagte Sartorius-Personalexperte Vazquez Dominguez.