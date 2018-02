später lesen Berlin Unternehmen wollen 600.000 Stellen schaffen Teilen

Twittern

Teilen



Die Unternehmen in Deutschland werden in diesem Jahr nach einer Prognose des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) rund 600.000 zusätzliche Stellen schaffen. Der DIHK hob seine Wachstumserwartungen am Mittwoch um einen halben Prozentpunkt auf 2,7 Prozent an. "Die deutsche Wirtschaft läuft auf Hochtouren", sagte Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben.