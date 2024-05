Europawahl Unternehmer-Bündnis gegen Extremismus und Rassismus

Dass Unternehmen in solchen Zusammenhängen konkrete Namen nennen, ist selten. Auch im Umfeld der Demonstrationen gegen rechts zu Beginn des Jahres hatte es vor allem allgemeine Statements aus der Wirtschaft gegeben. Anders der „Schraubenkönig“ Reinhold Würth, der sich im März mit einem Brief an seine Mitarbeiter gewandt und vor der Wahl der AfD gewarnt hatte. Dies hat das Unternehmen allerdings Aufträge mit einem Volumen von rund 1,5 Millionen Euro gekostet, wie der Milliardär jüngst dem „Handelsblatt“ sagte.