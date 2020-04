Tourismus : Einfach mal wegträumen

Saarburg Obwohl Corona den Tourismus völlig lahmgelegt hat, halten sie bei einem der größten deutschen Vermittler von Kreuzfahrten nichts von Wehklagen. Mit einer kreativen Idee steuert die in Saarburg ansässige Agentur Euresa dagegen. Durch ein neues Internetportal soll zumindest Urlaub im Kopf entstehen.

Sie sehen in der Krise eine Chance und sind sogar davon überzeugt, gestärkt aus der Corona-Phase gehen zu können. Dabei können sie beim Saarburger Reisevermittler Euresa wohl noch monatelang keine Kreuzfahrten namhafter Reedereien wie Aida, Costa, Tui Cruises oder MSC verkaufen. Durch das neu aufgelegte Internetportal www.wegträumen.de sollen User aber zumindest virtuell zu ihren Sehnsuchtsorten quer über den Globus verteilt gelangen – sei es zum Sonnenuntergang in Bali, zur Golden Gate Bridge in San Francisco, dem Tower in London oder den norwegischen Fjorden.