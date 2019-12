„Management durch Terror“ : Urteile im Prozess um Suizidserie bei France Télécom

Paris Gut zehn Jahre ist es her, dass zahlreiche Suizide bei France Télécom Frankreich entsetzte. Haben Manager und Vorgesetzte ihre Mitarbeiter damals aus dem Unternehmen mobben wollen - und dabei ihren Tod in Kauf genommen? Darüber hat nun ein Gericht entschieden.

Ein Gericht in Paris verurteilte den ehemaligen CEO Didier Lombard zu einem Jahr Gefängnis, davon acht Monate auf Bewährung, wie französische Medien am Freitag berichteten. Lombard soll außerdem eine Geldstrafe von 15.000 Euro zahlen. In Frankreich standen zum ersten Mal ein Konzern dieser Größenordnung und dessen Führungspersonal wegen Mobbings vor Gericht.