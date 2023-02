US-Chiphersteller will Milliarden-Fabrik im Saarland bauen

Am ehemaligen Kohlekraftwerk Ensdorf soll das Werk entstehen. Foto: Oliver Dietze/dpa

Ensdorf Mit ihnen können Elektroautos schneller laden und weiter fahren: Halbleiter aus Siliziumkarbid. Im Saarland soll nun die weltweit größte Fabrik für die Chips entstehen.

Mit bis zu rund 2,7 Milliarden Euro will der US-Chiphersteller Wolfspeed im Saarland die weltweit größte Fabrik für Halbleiter aus Siliziumkarbid bauen. Mit diesen Chips leite Wolfspeed „eine neue Ära in der Automobilindustrie“ ein - den Übergang vom Verbrennungsmotor zum Elektrofahrzeug“, sagte Vorstandschef Gregg Lowe am Mittwoch im saarländischen Ensdorf.