Finanzmarkt : US-Hedgefonds Cerberus reduziert Anteil an deutschen Banken

US-Hedgefonds Cerberus reduziert Anteil an deutschen Banken

Cerberus will Aktien von Deutscher Bank (l) und Commerzbank abstoßen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt/Main Wette verloren? Der „Höllenhund“ Cerberus wirft einen Teil seiner Aktien an Commerzbank und Deutscher Bank auf den Markt. Der Hedgefonds nimmt dabei große Verluste in Kauf.

Bei der teilverstaatlichten Commerzbank sinkt der Anteil der von Investor Stephen Feinberg gemanagten Gesellschaft von etwas mehr als fünf Prozent auf knapp unter drei Prozent. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung des Frankfurter MDax-Konzerns hervor.

Auch bei der Deutschen Bank, bei der Cerberus zuletzt etwas mehr als drei Prozent der Aktien hielt, zieht sich Cerberus teilweise zurück, wie die Bank in einer Stimmrechtsmitteilung bekanntgab. Demnach sinkt der Cerberus-Anteil bei Deutschlands größtem Geldhaus auf knapp zwei Prozent.

Cerberus hatte sich 2017 in der Hoffnung auf eine Erholung der Kurse bei den beiden Geldhäusern eingekauft. Seit im Frühjahr 2019 eine Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank scheiterte, sind beide Institute im Umbruch.

Nach dem Einstieg von Cerberus gab der Kurs der Deutschen-Bank-Aktie um rund ein Fünftel nach, der der Commerzbank um fast ein Drittel. Die Aktienkurse der beiden Banken sanken kräftig. Die Commerzbank-Aktie schloss mit einem Abschlag von gut 4 Prozent auf 7,38 Euro am MDax-Ende, die Deutsche Bank war mit einem Minus von rund 0,5 Prozent auf 12,31 Euro einer der schwächsten Dax-Titel.

Cerberus hatte sich in den vergangenen Jahren Finanzkreisen zufolge immer wieder für einen Zusammenschluss der beiden Häuser starkgemacht. Bei der Commerzbank war heftige Kritik des Hedgefonds mit dafür verantwortlich, dass der damalige Konzernchef Martin Zielke Ende 2020 gehen musste. Im vergangenen Jahr hatten dann Berichte die Runde gemacht, Cerberus interessiere sich für den Kauf des Anteils von 15,6 Prozent, den der deutsche Staat nach seiner Rettungsaktion in der Finanzkrise 2008/2009 noch an der Commerzbank hält.