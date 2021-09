Börse in Frankfurt : US-Inflationsdaten geben Dax leichten Aufwind

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag nach der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten mit leichten Gewinnen geschlossen. „Es wird am Markt verhalten positiv gesehen, dass es keine negative Überraschung gab“, sagte ein Händler.

Nach einem über weite Strecken bewegungsarmen Handelsverlauf zog der Dax am Nachmittag etwas an, bröckelte im späten Handel jedoch wieder ab. Letztlich stieg der Leitindex um 0,14 Prozent auf 15.722,99 Punkte. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte endete mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 35.871,75 Zählern.

Die Leitindizes an Europas wichtigsten Börsen fanden hingegen keine klare Richtung. Der EuroStoxx 50 schloss 0,05 Prozent höher bei 4191,67 Punkten. Der Cac 40 in Paris sank hingegen um rund 0,4 Prozent. Der Londoner FTSE 100 verlor rund 0,5 Prozent. In New York stand der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss rund 0,4 Prozent tiefer.