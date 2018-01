später lesen Fed US-Notenbank lässt Leitzins konstant Teilen

Die US-Notenbank Fed hält vorerst die Füße still. Die Währungshüter um Fed-Chefin Janet Yellen beließen den Leitzins am Mittwoch in der Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent.