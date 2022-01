Konjunktur : US-Notenbankerin: Inflationsbekämpfung „wichtigste Aufgabe“

Washington Rasant steigende Verbraucherpreise sorgen weiterhin die US-Notenbank. Lael Brainard, nominiert für das Amt der Fed-Vizechefin, betont eine Inflation von zwei Prozent als derzeit wichtigstes Ziel.

„Unsere Geldpolitik konzentriert sich darauf, die Inflation wieder auf zwei Prozent herunterzubekommen und gleichzeitig einen Aufschwung zu erhalten, von dem alle profitieren“, sagte Brainard am Mittwoch einem am Mittwoch von der Notenbank vorab verbreiteten Redetext zufolge. „Das ist unsere wichtigste Aufgabe.“ Sie wollte ihr Statement demnach an diesem Donnerstag zu Beginn einer Anhörung zu ihrer Nominierung im US-Senat vortragen. Brainard ist bereits seit 2014 Mitglied des bis zu siebenköpfigen Direktoriums der Fed.