Nach Zinsanhebung US-Präsident Trump attackiert erneut US-Notenbank FOTO: Susan Walsh FOTO: Susan Walsh

US-Präsident Donald Trump hat seine Kritik am Zinsanhebungskurs der amerikanischen Notenbank erneuert. In einem am späten Dienstagabend veröffentlichten Interview mit dem „Wall Street Journal“ griff Trump insbesondere Notenbankchef Jerome Powell erneut an. dpa