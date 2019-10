Wirtschaft : US-Strafzölle auf EU-Importe in Milliardenhöhe genehmigt

Ein Airbus A320neo startet. Die Welthandelsorganisation WTO gibt am 02.10.2019 in Genf den Schlichterspruch über die Höhe der Strafzölle bekannt, die die USA wegen Subventionen für den Flugzeughersteller Airbus gegen die EU verhängen dürfen. Foto: Guillaume Horcajuelo/epa/dpa.

Genf Die USA dürfen offiziell EU-Importe in Milliardenhöhe mit Strafzöllen belegen. Das hat die EU sich mit rechtswidrigen Subventionen für Airbus eingebrockt. Sie rechnet aber in Kürze mit einer Genehmigung für eigene Strafzölle gegen US-Importe mindestens im gleichen Umfang.

Die USA dürfen wegen rechtswidriger EU-Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus Strafzölle auf EU-Importe in Milliardenhöhe verhängen. Schlichter der Welthandelsorganisation (WTO) genehmigten Vergeltungsmaßnahmen auf Wareneinfuhren im Wert von 7,5 Milliarden Dollar (derzeit rund 6,9 Milliarden Euro) im Jahr, wie die WTO am Mittwoch in Genf mitteilte. Es ist die höchste Summe, die in der fast 25-jährigen Geschichte der WTO je genehmigt wurde. Eine Berufung gegen den Schlichterspruch ist ausgeschlossen.