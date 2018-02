später lesen Sinkende Verkäufe seit Trump US-Waffenschmiede Remington kündigt Insolvenzantrag an FOTO: Francis R. Malasig FOTO: Francis R. Malasig Teilen

Twittern

Teilen



Hohe Schulden und sinkende Nachfrage nach Pistolen und Gewehren zwingen einen der ältesten US-Waffenhersteller in die Insolvenz. Die Remington Outdoor Company kündigte am Montag einen Antrag auf Gläubigerschutz an. dpa