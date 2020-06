Corona-Krise : USA: Deutlicher Anstieg der Arbeitslosenquote erwartet

Washington Die Corona-Krise hat in den USA zu Massenarbeitslosigkeit geführt. Neue Daten werden am Freitag das Ausmaß der Krise zeigen. Die Lage verbessert sich - aber die Pandemie ist längst nicht ausgestanden.

Wegen der Coronavirus-Pandemie dürfte die Arbeitslosenquote in den USA im Mai erneut deutlich gestiegen sein: Analysten rechnen mit einer Quote von etwa 20 Prozent. Das wäre der höchste Wert seit vielen Jahrzehnten.

Die US-Regierung gibt die Daten für den Monat Mai am heutigen Freitag (14.30 Uhr MESZ) bekannt. Im April hatte die Arbeitslosenquote in der größten Volkswirtschaft der Welt bei 14,7 Prozent gelegen - zehn Prozentpunkte höher als noch im Vormonat.

Seit der Zuspitzung der Corona-Pandemie im März haben in den USA mehr als 42 Millionen Menschen mindestens zeitweise ihren Job verloren - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Besonders betroffen davon waren Angehörige von Minderheiten wie Latinos und Afroamerikaner, was die jüngsten Proteste nach dem Tod von George Floyd bei einem Polizeieinsatz zusätzlich angeheizt haben dürfte.