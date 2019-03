später lesen Streit um Strafzölle USA sprechen von konstruktiven Handelsgesprächen mit China Teilen

Twittern

Teilen



Die USA geben sich in den Verhandlungen mit China über eine Lösung des seit Monaten andauernden Handelsstreits optimistisch. US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärte am Freitag per Twitter, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und er hätten „konstruktive“ Gespräche in Peking geführt. dpa