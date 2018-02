später lesen Raumfahrt USA wollen sich offenbar aus Finanzierung der ISS zurückziehen FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

Twittern

Teilen



Die USA haben viel Geld in die Internationale Raumstation ISS investiert. Laut einem Medienbericht will das Weiße Haus aber aus der Finanzierung aussteigen. Demnach könnten die amerikanischen Teile der Station an private Betreiber übertragen werden.