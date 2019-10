Energiekonzern im Aufwind : Vattenfall mit Gewinnsteigerung dank deutschem Markt

Stockholm Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat vor allem dank Entwicklungen auf dem deutschen Markt eine deutliche Gewinnsteigerung verzeichnet.

Unter dem Strich stand bei den Schweden im dritten Quartal ein Plus von 6,7 Milliarden schwedischen Kronen (rund 621 Millionen Euro) - im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 1,8 Milliarden Kronen gewesen. Wie das Unternehmen in Solna bei Stockholm mitteilte, betrug der Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres 14,4 Milliarden Kronen (2018: 8,9 Mrd).

Ein wesentlicher Grund für die Gewinnsteigerung war die Anfang September abgeschlossene Veräußerung des Fernwärmegeschäfts in Hamburg, die allein 3,1 Milliarden Kronen in die Vattenfall-Kassen spülte. Zudem seien durch den Verkauf der deutschen Atomkraft-Produktionsrechte 1,5 Milliarden hinzugekommen, erklärte Konzernchef Magnus Hall. Vattenfall entwickle sich sowohl strategisch als auch in finanzieller Hinsicht in die richtige Richtung. Auf dem Weg in eine fossilfreie Zukunft sind laut Hall wichtige Fortschritte bei der Abkehr von der Kohle und dem Wachstum bei den erneuerbaren Energien erzielt worden.