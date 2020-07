Überbrückungshilfe : Verbände sehen Corona-Hilfen für Selbstständige kritisch

Berlin Mit der Soforthilfe unterstützte der Bund zu Anfang der Corona-Krise Selbstständige, seit einigen Tagen kann die sogenannte Überbrückungshilfe beantragt werden. Diesen Zuschuss vom Bund sehen Selbstständigen-Verbände aber kritisch - aus verschiedenen Gründen.

Die Überbrückungshilfen des Bundes für Selbstständige in der Corona-Krise sind Verbänden zufolge nur bedingt hilfreich.

Unter anderem, weil sie nur von Steuerberatern beantragt werden kann, bringe die Überbrückungshilfe oft wenig: „Viele kleine Selbstständige machen ihre Steuer selbst.“ Hinzu komme, dass Steuerberater die Anträge oft nur für bereits bestehende Kunden stellten. Wenn man in der Kürze der Zeit - Anträge sind bis zum 31. August möglich - doch jemanden finde, seien die Antragskosten für die Überbrückungshilfen häufig höher als die Hilfen selbst, sagte Lutz.

Auch der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) sieht die Überbrückungshilfen kritisch. Zwar lieferten sie wichtige Impulse, wie schon bei der Soforthilfe gebe es aber zwei „gravierende Webfehler“, sagte Präsident Wolfgang Ewer. So müssten dringend auch Verluste berücksichtigt werden, die erst später einsetzen, denn gerade bei den Freien Berufen seien viele erst zeitversetzt durch eine nachlaufende Rechnungslegung von der Krise betroffen. „Hier muss das Zeitfenster dringend erweitert werden“, betonte Ewer.

„Wenn von 50 Milliarden Stabilisierungshilfen nicht einmal ein Drittel ausgezahlt wurde, viele Selbständige aber weiterhin in der Existenzkrise stecken, dann hat der Wirtschaftsminister seinen Job nicht richtig gemacht“, kritisierte Göring-Eckardt. Die Hilfen seien zu bürokratisch und ungenau. Sie forderte die Bundesregierung auf, den Weg dafür frei zu machen, „dass Selbstständige mit coronabedingten Einbußen unbürokratische und schnelle Hilfe bekommen, mit der sie auch ihren Lebensunterhalt bezahlen können“. Es sei völlig falsch, dass die Überbrückungshilfen nur für Betriebskosten und nicht für die Lebenshaltungskosten freigegeben sind. „Die Regierung sollte Selbstständigen in der Not mit einem Existenzgeld von 1200 Euro helfen. Dafür bieten wir unsere Unterstützung an.“