Luftfahrt : Verband: Corona kostet Airlines über 200 Milliarden Dollar

Boston Der Airline-Industrie geht es nach dem Corona-Horrorjahr 2020 wieder besser. Doch die Zeit der Verluste ist noch nicht zu Ende. Auch für 2022 stellt sich die Branche noch auf rote Zahlen ein.

Zugleich wollten die Menschen fliegen, betonte Walsh. Einige Märkte hätten bei den Inlandsflügen inzwischen fast das Niveau vor der Pandemie erreicht. Das zeige, dass die Menschen reisen wollen, betonte Walsh bei der IATA-Jahrestagung in Boston. Er forderte zugleich, dass Corona-Maßnahmen nur solange in Kraft bleiben dürften, wie sie benötigt würden - „und keinen Tag länger“. „Für geimpfte Reisende sollte es keine Hürden geben“, forderte Walsh.

Die Branche verbindet Hoffnungen auf eine weitere Erholung auch mit der für Anfang November angekündigten Wiedereröffnung der Einreise in die USA für geimpfte Reisende unter anderem aus der EU. Die Airlines hatten dies schon seit Monaten gefordert. Walsh sieht keinen Grund für Reisebeschränkungen mehr: „Covid-19 ist in allen Teilen der Welt präsent.“ Und Corona-Tests bei Flugreisenden zeigten, dass von ihnen keine zusätzliche Gefahr ausgehe. So seien von 4,2 Millionen Passagieren, die von Februar bis Ende August in Großbritannien eintrafen, lediglich 57.200 positiv getestet worden.