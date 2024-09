Konsumverhalten Verbraucher laut Studie wieder etwas optimistischer

Entspannung zeichnet bei der diesjährigen Befragung an anderer Stelle ebenfalls ab: So ist der Anteil derjenigen, die Angst haben, ihren Lebensstandard nicht halten zu können, im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Etwas zugenommen hat die Zahl der Konsumenten, deren finanzielle Lage sich verbessert hat. 26 Prozent (+5 Prozentpunkte) geben das an. 61 Prozent (+9) müssen sich in ihrem Konsum nicht einschränken. Mehr als ein Drittel haben jedoch auch 2024 weniger konsumiert. Der Studie zufolge achten immer noch viele Verbraucher stärker auf Preise (81 Prozent) und Angebote (79), dies ist etwas weniger als im vergangenen Jahr.