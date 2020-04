GfK-Prognose : Verbraucherstimmung in Corona-Krise auf historischem Tief

Verbraucherstimmung in Corona-Krise auf historischem Tief

Zahlreiche Menschen gehen über die Einkaufsstraße Hohe Straße in Köln. Foto: Oliver Berg/dpa

Nürnberg Kurzarbeit und die Angst vor Arbeitslosigkeit lassen die Deutschen Zurückhaltung beim privaten Konsum üben. Der Konsumklimaindex ist laut GfK dramatisch im Minus.

Die Verbraucherstimmung in Deutschland ist dem Marktforschungsinstitut GfK zufolge in der Corona-Krise in historischer Weise eingebrochen.