Verbraucherzentralemahnt PayPal wegen AGB ab

Verbraucherschützer haben den Onlinebezahldienst PayPal wegen seiner 80 Seiten umfassenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) abgemahnt. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. PayPal verstoße mit seinen AGB gegen den gesetzlich vorgeschriebenen Grundsatz der Transparenz, sagte Carola Elbrecht vom Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV). "Drucken Verbraucher die AGB zu Hause einseitig auf Din A4 aus, bekommen sie 80 Seiten Papier auf etwa 24 Metern. Das ist aus Verbrauchersicht unzumutbar und muss geändert werden", sagte sie.

Zudem verstoße PayPal so gegen das Wettbewerbsrecht. PayPal hat nach Angaben des Verbandes bis Ende Februar Zeit, auf die Abmahnung zu reagieren. Wenn der Onlinebezahldienst nicht angemessen reagiere, will der VZBV vor Gericht klagen. Der Finanzdienstleister PayPal, der in Deutschland rund 18,9 Millionen Kunden hat, prüft die Angelegenheit, will sich aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht dazu äußern, sagte eine Unternehmenssprecherin.

(dpa)