Einschätzung von Abgeordneten : Verdachtsmeldungen zu Wirecard versandeten in Bayern

Schriftzug von Wirecard ist an der Firmenzentrale des Zahlungsdienstleisters in Aschbeim bei München zu sehen. Foto: Peter Kneffel/dpa

Berlin Im Wirecard-Skandal geraten die bayerischen Behörden mehr und mehr in die Kritik. Aber auch die Frage, warum sich keine Behörde für die Geldwäsche-Aufsicht bei dem Unternehmen zuständig fühlte, beschäftigt den Finanzausschuss.

Anfang 2019 habe die so genannte Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls zwei „sehr werthaltige“ Meldungen an das Landeskriminalamt Bayern gemacht, sagte der SPD-Abgeordnete Jens Zimmermann in Berlin am Rande einer zweitägigen Sondersitzung des Finanzausschusses zu Wirecard.