Streit unter Gewerkschaften Verdi-Abschluss bei Ferienflieger könnte Streiks auslösen

Verdi-Mann Reschinsky lässt die Vorwürfe an sich abperlen. „Zum Organisationsgrad lassen wir uns nicht in die Karten schauen - wie jede andere Gewerkschaft.“ Für Verdi ist der Abschluss ein Erfolg, weil man bislang im Lufthansa-Konzern nur beim Bodenpersonal und in den Eurowings-Kabinen so richtig vertreten ist. Einen Tarifvertrag für Piloten hat man nur bei der Fracht-Beteiligung Aerologic.