Tarifkonflikt Verdi bezeichnet neues Lufthansa-Angebot als „unsozial“

Verdi will die Lage in den kommenden Tagen mit den Beschäftigten diskutieren und über das weitere Vorgehen beraten. In einer ersten Bewertung wurden die elf Nullmonate ebenso kritisiert wie die „zu niedrigen“ Lohnerhöhungen. In dem Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft für die rund 25 000 Beschäftigten verschiedener Lufthansa-Gesellschaften bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich. Außerdem soll es eine konzernweite Inflationsprämie von 3000 Euro geben. Lufthansa geht von 20 000 Tarifbeschäftigten am Boden aus, weil in der Verdi-Zahl 5000 Mitarbeiter enthalten seien, die außertariflich bezahlt würden.