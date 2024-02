ÖPNV Verdi-Chef: Bei Streiks geht es um eine echte Verkehrswende

Die Klimagruppe Fridays For Future (FFF) unterstützt die Gewerkschaft, die zur Arbeitsniederlegung aufgerufen hatte, am Freitag mit Demonstrationen in rund 100 Städten. Fridays-For-Future-Aktivistin Luisa Neubauer betonte, dass die Gruppe Seite an Seite mit Verdi „für Klimaschutz, eine echte Verkehrswende und längst überfällige Investitionen im ÖPNV“ kämpfe. „Statt Sparpolitik von vorgestern braucht es jetzt Investitionen für das Land und die Leute und das Klima“, fügte Neubauer hinzu. Nirgends scheitere die Politik in der Klimakrise so sehr wie im Verkehrssektor. „Ein Winter voller Überflutungen mit gravierenden Folgen für Privathaushalte und die Landwirtschaft sind die Folgen, wenn man nur einmal auf Deutschland schaut.“