Tarifkonflikt : Verdi ruft für Montag zu Warnstreiks an Flughäfen auf

Berlin Nach mehreren Verhandlungsrunden ohne Ergebnis ruft die Gewerkschaft für Montag wieder zu Warnstreiks auf. Sechs Flughäfen sind vorerst betroffen.

Verdi ruft Sicherheitskräfte in der Fluggastkontrolle an mehreren deutschen Flughäfen für Montag zu ganztägigen Warnstreiks auf.

Verdi will einen Vertrag für zwölf Monate und darin die Stundenlöhne um mindestens einen Euro erhöhen. Die Gehälter der Gepäck- und Personalkontrolleure sollen das Niveau der Beschäftigten bei der Passagierkontrolle erreichen, Beschäftigte in der Flugzeugbewachung und der Bordkartenkontrolle bundesweit einheitlich bezahlt werden. Beide Seiten wollen sich am 16. und 17. März in Berlin zu weiteren Verhandlungen treffen.