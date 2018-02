später lesen Bonn Verdi ruft Postzusteller in NRW zu Warnstreik auf Teilen

Im Tarifkonflikt bei der Post erhöht Verdi den Druck. Die Gewerkschaft rief gestern Zusteller in fünf Bundesländern zu Warnstreiks auf. Rund 1500 Post-Mitarbeiter sollten in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und dem Saarland vorübergehend die Arbeit niederlegen und sich an Kundgebungen beteiligen. In NRW waren Post-Niederlassungen in Dortmund, Duisburg, Essen, Hagen, Münster, Herford, Köln, Bonn, Düsseldorf und Siegen betroffen.