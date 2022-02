Jahrespressekonferenz : Verdi will über höhere Löhne in sozialen Berufen verhandeln

Verdi will über höhere Löhne in sozialen Berufen verhandeln

Berlin Die Gewerkschaft will sich dieses Jahr auf bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung von Beschäftigten in Sozial- und Erziehungsberufen fokussieren.

Wie die Gewerkschaft bei ihrer Jahrespressekonferenz in Berlin erklärte, werden die Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst am 25. Februar nach langer Unterbrechung wieder aufgenommen. Wegen des Pandemie-Ausbruchs waren sie im März 2020 auf Eis gelegt worden.

Finanzielle Aufwertung für Frauen

Insgesamt will Verdi in diesem Jahr für rund vier Millionen Beschäftigte unterschiedlicher Branchen Verbesserungen erzielen. Die größten Verhandlungen werde es im privaten Bankgewerbe (246.000), bei Versicherungen (170.000), der Druckindustrie (134 000) und der Telekom Deutschland (62.000) geben. Bei den Forderungen will die Gewerkschaft nach eigenen Angaben auch die schwierigen Bedingungen in Branchen berücksichtigen, die von Corona hart getroffen seien - etwa in der Luftfahrt. Eine „coronabedingte Streikzurückhaltung“ werde es aber nicht geben, hieß es.