Telekommunikation : Verizon mit mehr Umsatz

New York Der Konkurrent der Telekom-Tochter T-Mobile in den USA, Verizon, verzeichnet steigende Umsätze, aber sinkende Gewinne. Das Unternehmen verlor fast 300.000 Mobilfunk-Vertragskunden.

Das teilte das Unternehmen, das unter anderem mit der Telekom-Tochter T-Mobile US konkurriert, in New York mit.