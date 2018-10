später lesen Neue Partnerschaft Verkauf des deutschen Esso-Tankstellennetzes abgeschlossen FOTO: Frank May FOTO: Frank May Teilen

Der Verkauf des deutschen Esso-Tankstellennetzes an die britische Firma EG Group ist abgeschlossen. Rund 1000 Esso-Tankstellen seien zum 1. Oktober an den neuen Besitzer übergegangen, erklärte ExxonMobil als Verkäufer in Hamburg. dpa