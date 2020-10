Analysten : Versandapotheken haben Marktanteil in der Krise gesteigert

Berlin Versandapotheken gibt es erst seit einigen Jahren. Trotzdem beziehen schon heute immer mehr Verbraucher ihre Gesundheitsprodukte und Medikamente aus dem Internet.

Um mindestens zwei Prozentpunkte sei der Anteil der Versandapotheken am gesamten Apothekenmarkt in den vergangenen Monaten gestiegen, sagte Thomas Heil vom klinischen Auftragsforschungsinstitut IQVia am Donnerstag auf dem digitalen Kongress des Bundesverbands deutscher Versandapotheken (BVDVA) in Berlin.