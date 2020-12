Trotz Online-Angeboten : Versicherungsberatung beim Kunden ist unentbehrlich

Stuttgart Die Corona-Pandemie hat die Geschäfte vieler Betriebe ins Internet verlagert. Davon bleiben auch Versicherungskonzerne nicht unberührt. Dennoch hält der Finanzkonzern Wüstenrot&Württembergische die Vor-Ort-Beratung für unentbehrlich.

„Man kann sagen: Je größer und umfassender Lebensentscheidungen sind und je komplexer die Themen, desto eher geht jemand persönlich zum Berater. Daran wird sich meines Erachtens auch in Zukunft definitiv nichts ändern, dafür ist die Fülle an Informationen und Wettbewerbern in der Versicherungslandschaft auch viel zu groß“, sagte Junker der Deutschen Presse-Agentur.